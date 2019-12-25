Церковь / Новости епархии

Рождественская божественная литургия в Троицком соборе. ФОТО

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; местное духовенство.

Песнопения Литургии исполнил хор кафедрального собора под управлением Любови Быковой. За богослужением молились прихожане и многочисленные православные христиане города Пскова.

По запричастном стихе митрополит Тихон огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По окончании богослужения Владыка митрополит еще раз поздравил всех с праздником Рождества Христова и преподнес в дар кафедральному собору икону Рождества Христова.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас за ночные молитвы. Всех, кто готовил этот праздник: и отца настоятеля, и тех, кто трудится здесь в соборе, и наш замечательный хор, и всех, кто охранял ваш покой и мир здесь, во время службы. Храни вас всех Господь, помощи Божией! С праздником Рождества!» – в завершение сказал митрополит Тихон.

Всем богомольцам в этот день были вручены памятные открытки с Рождественским посланием Псковского Архипастыря.