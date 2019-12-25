Рождественская божественная литургия в Троицком соборе. ФОТО

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщает сайт Псковской епархии.
Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; местное духовенство.
Песнопения Литургии исполнил хор кафедрального собора под управлением Любови Быковой. За богослужением молились прихожане и многочисленные православные христиане города Пскова.
По запричастном стихе митрополит Тихон огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По окончании богослужения Владыка митрополит еще раз поздравил всех с праздником Рождества Христова и преподнес в дар кафедральному собору икону Рождества Христова.
Всем богомольцам в этот день были вручены памятные открытки с Рождественским посланием Псковского Архипастыря.