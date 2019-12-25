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Постояльцы социальных учреждений Островского района приняли поздравления с Рождеством Христовым

8 января, в попраздненство Рождества Христова и праздник Собора Пресвятой Богородицы, настоятель храма Святителя Николая города Остров протоиерей Георгий Лапин, по установившейся традиции, по окончании Божественной Литургии прибыл с рождественскими подарками в социальные учреждения города и района: детский приют «Петушок» и дом инвалидов и престарелых деревни Воронцово, Островского района.

От имени митрополита Псковского и Порховского Тихона священник поздравил воспитанников приюта и обслуживающий персонал, вручил рождественские подарки. Дети поздравили батюшку, с любовью подарили ему поделки, изготовленные своими ручками.

Священник разделил радость спасительного праздника с пациентами и персоналом дома инвалидов и престарелых, вручил подарки, пообщался с каждым, а также ответил на вопросы.