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Крещение Господне отмечают православные

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю, сообщает calend.ru. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника - «Епифания» - явление, или «Теофания» - Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1,9-11). Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду».

Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды - там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать - как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое. В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления - в реках или других местах, где берут воду.

Крестным ходом на Иордан называется шествие для освящения природных водоемов. Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.

В Псковской области определены места, разрешенные для купания во время праздника Крещения Господня. Площадки оборудованы в Пскове, Великих Луках, Гдове, Опочке, Дедовичах, Пушкинских Горах, а также в Псковском, Опочецком, Новоржевском и Гдовском районах.

Муниципальное образование Адрес, место расположения купели Примечание Гдов река Гдовка, ул. 1я Слободская 19.01.2020, 15.00-18.00 Псков река Великая, Городской пляж 19.01.2020 10.00-20.00 Великие Луки река Ловать, остров Дятлинка 19.01.2020 20.00-20.00 Пушкинские Горы озеро Тоболенец 19.01.2020 12.00-15.00 Гдовский район деревня Залахтовье, акватория Чудского озера 19.01.2020 13.00-14.00 Опочецкий район озеро Косарно, деревня Лобово 19.01.2020 10.00-14.00 Опочка река Великая, улица Калинина д.2 19.01.2020 10.00-14.00

В Пскове официальное место для крещенского купания - участок на центральном городском пляже, в Великих Луках - река Ловать в районе северной оконечности острова Дятлинка. Здесь будет обустроен вход в воду, уложены безопасные деревянные сходни и настилы. Для переодевания граждан будут установлены палатки.

В Псковском районе окунуться можно сразу в нескольких местах: в источнике святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно, в Елизаровском источнике Спасо-Елеазаровского женского монастыря, в источниках Никандровской пустыни и Крыпецкого монастыря, а также на реке Великой в деревне Выбуты. В других местах купание - небезопасно.

В целях обеспечения безопасности организовано дежурство бригады «скорой помощи», сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.