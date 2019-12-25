Церковь / Новости епархии

Митрополит Тихон открыл новый спортивный зал в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря

При Паломническом центре Псково-Печерского монастыря открылся спортивный зал с несколькими зонами, где одновременно могут заниматься разными видами спорта до 130 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, в этом зале есть зоны для мини-футбола и мини-баскетбола, интерактивный стрелковый тир, все виды тренажеров и теннисные столы. Жители Печорского района Псковской области, прежде всего дети, смогут посещать этот спортивный зал бесплатно в любое время с утра до вечера.

На открытие нового зимнего зала в спортивном комплексе Паломнического центра Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон прибыл, заметно прихрамывая, и на собственном примере тут же объяснил детям Печор, зачем нужно заниматься спортом:

«Вы упадете на улице и ногу не подвернете, потому что все мышцы и связки у вас будут растянуты и готовы к этому испытанию. А я вот, видите, подвернул ногу и сейчас пойду к врачу. А занимался бы физкультурой, как вы, все было бы замечательно».

Владыка поздравил собравшихся в новом зале юных печерян и их тренеров с Рождеством Христовым и наступившим Новым годом и пожелал им помощи Божией, крепости здоровья, а также ума. «Потому что настоящий спортсмен – это умный спортсмен. Не просто накачанный, а умница, который может все рассчитать и добиться успеха в любом виде спорта».

Митрополит Тихон также поблагодарил всех, кто участвовал в ремонте и оснащении спортивного зала при монастырском Паломническом центре и представил детям иеромонаха Всеволода, который будет курировать спортивную работу в Псково-Печерском монастыре и, между прочим, сам имеет звание мастера спорта. И еще он очень добрый, подчеркнул владыка Тихон, несмотря на то, что у него «борода, как у Карабаса-Барабаса».

«А я занимался боксом когда-то», – напомнил владыка. «Так что ты со мной поосторожнее», – пошутил он, обращаясь к кому-то из ребят.

Отец Всеволод добавил к этому, что ремонт зала продолжался полгода и что больше всего затрат потребовала замена пола, потому что надо было обеспечить во всех помещениях профессиональное экологичное покрытие. Он поблагодарил за новый спортивный зал не только владыку, но и всех благодетелей, которые помогали монастырю, особенно Федерацию бокса.

Отец Всеволод также подчеркнул, что у монахов нет цели сделать из всех печорских детей профессиональных спортсменов. Главное, чтобы каждый из них вырос добрым православным христианином. По словам отца Всеволода, насельники монастыря надеются, что, совершенствуя тело, молодые печеряне также начнут больше беспокоиться и о своей душе, а кроме того, начнут приучаться к самодисциплине, которая поможет им потом во всех начинаниях.

Он добавил, что тренеры спортивного комплекса Псково-Печерского монастыря будут заботиться о воцерковлении своих подопечных.

Владыка Тихон также призвал молодых печерян чаще бывать не только в спортивном зале Паломнического центра, но и в самом монастыре: «Вы же хозяева этого города – а значит, и монастырь – тоже ваш родной дом».

Фоторепортаж пресс-службы Псковской епархии