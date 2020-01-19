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Новые факты и свидетельства участников Псковской православной миссии были озвучены на Рождественских образовательных чтениях в Москве

Новые факты о жизни Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны прозвучали в рамках доклада монаха Антония (Воеводина), насельника Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, на XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях, которые сейчас проходят в Москве.

Монах Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Антоний (Воеводин). Фото Владимира Ходакова

Доклад был представлен вниманию общественности в ходе работы XIV направления «Древние монашеские традиции в условиях современности» конференции.

Выступление монаха Антония (Воеводина) «Духовная поддержка во время войны. Подвиг русских старцев (на примере старцев Псково-Печерского монастыря и Псковской православной миссии)» был посвящен удивительным страницам в истории Русской Православной Церкви и Великой Отечественной войны. Жертвенное служение Церкви, в том числе монашествующих, на оккупированных территориях долгое время оставалось для общества и исследователей в разряде засекреченных сведений, память о нем зачастую невольно или намеренно обрастала мифами, ложью и клеветой.

В своем докладе отец Антоний сделал по необходимости краткий, но содержательный обзор открытых в последние годы фактов, подтвержденных документами и живыми свидетельствами участников тех событий.

Напомним, Псково-Печерский монастырь входил в состав Псковской православной миссии, организованной по инициативе Патриаршего экзарха Прибалтики митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского). Главная задача Миссии лежала отнюдь не в сфере политики или идеологии, как это порой представляют и ныне. Главным было исполнение заповеди о любви к ближнему, невзирая на смертельную опасность и реальную угрозу мучений.

За три года существования Миссии было создано 200 приходов, которые окормлялись 175-ю пресвитерами. Подготовка священнослужителей для приходов, в основном, осуществлялась в Рижской духовной семинарии. Повсеместно открывались новые и, где возможно, восстанавливались сохранившиеся храмы. К исповеди и Святому Причастию приступали тысячи людей, крестили детей, создавали катехизаторские курсы для взрослых, пастырские и богословские курсы, во всех школах преподавали Закон Божий.

«Народ жаждал молиться, жаждал покаяния и утешения», – привел докладчик слова одного из пастырей тех лет. В самом Печерском монастыре два года существовала школа, о которой, как и о регулярном посещении монастырских храмов, у детей сохранились самые теплые воспоминания. В проповедях игумен и насельники обители старались поддерживать слабых духом. Оказывали и реальную материальную помощь продуктами, вещами, особо ценную для военнопленных, узников местных лагерей, живших в нечеловеческих условиях. Под покровом монастыря осуществлялись и некоторые военные операции, сведения о которых рассекретили недавно.

Горьким было заключение доклада монаха Антония: все активные участники Миссии, рисковавшие жизнью для спасения и утешения людей, были по окончании войны репрессированы. Немногие после лагерей остались в живых, сумели перенести продолжавшиеся клевету и обвинения. По мысли докладчика, сегодня предстоит еще многое сделать, чтобы жила и сохранялась память о священничестве Псковской православной миссии – духовных воинах и мучениках.