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Накануне дня памяти о.Иоанна (Крестьянкина) печорские семинаристы получили благословение на ношение подрясников

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Во время вечернего богослужения накануне дня преставления печорского старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) митрополит Тихон благословил печорским семинаристам ношение подрясников, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

«Именно отец Иоанн благословил труды Владыки Тихона по устройству основанной в 1999 году Сретенской семинарии в Москве. Сегодня мы видим в этом особое попечение старца и о нас, печорских семинаристах», - делятся своими впечатлениями учащиеся Печорской семинарии.

Подрясник – не просто учебная форма, а подобие хитона Иисуса Христа. Черный цвет – отсутствие цвета – символизирует собой покой, отсутствие движения страстей, сосредоточение на внутренней духовной жизни.

«Право на ношение подрясника – это ответственность, - подчеркивают семинаристы. - Придется взять на себя заботу о претворении этих символов и образов в нашу жизнь. Ни больше, ни меньше».

По словам учащихся Печорской семинарии, братия монастыря стала смотреть на них иначе. «Смотрят, улыбаются и говорят: «О, приодели! Хороши! Поздравляем с получением духовной одежды! Орлы!», - делятся радостью семинаристы. - Нам еще предстоит свыкнуться с духовной одеждой, с которой, если есть на то воля Божья, будет связана вся наша дальнейшая жизнь».