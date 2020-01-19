Встреча главной иконы вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» в Пскове. ФОТО

В Псковскую епархию принесена главная икона вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный».
Встреча иконы состоялась 22 февраля в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Тожественный молебен перед чтимым образом совершили иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора; полковые священники Псковских воинских частей, местное духовенство. Поклониться святыне собрались многочисленные верующие.
Фото: пресс-служба Псковской епархии
Напомним, икона пробудет в кафедральном соборе до 2 марта. Богомольцы смогут поклониться святыне с 08.00 до 20.00 ежедневно.