Встреча главной иконы вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» в Пскове. ФОТО

Третья встреча в рамках цикла «Погружение в церковное искусство» была посвящена зимним церковным праздникам

Посетить Никандрову Пустынь на праздник Крещения Господня приглашает псковичей и гостей города паломническая служба «Вольный странник»

Более 400 детей приняли участие в благотворительной елке, организованной храмом св.Александра Невского

На экскурсии, посвященные истории воинского храма Александра Невского и подвигу 6-й роты, приглашают псковских студентов и школьников