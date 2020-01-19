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Митрополит Тихон попросил прощения у паствы в проповеди, обращенной к прихожанам Троицкого собора

В Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Как сообщает пресс-служба Псковской митрополии, его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, с соборным духовенством; протоиерей Петр Кольцов; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Песнопения Литургии исполнил хор под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По отпусте Божественной литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

«Наступает долгожданный и в то же время страшный Великий пост, - сказал Владыка. - Мы особым образом будем представлены пред Богом - с нашими грехами, которые мы можем познать, а можем не заметить, с нашим покаянием, которое будет по силам нам дано Богом. А может быть, случится так, что это покаяние будет поверхностным, формальным, недостаточным».

«В этот особый день, когда мы с грустью и надеждой смотрим на самих и себя, с грустью о нашем вечном несовершенстве, и надеждой, что мы хотя бы малой толикой приблизимся к тому образу, который хочет видеть в нас Господь, с надеждой на Его отеческое милосердие, попросим друг у друга прощения, - сказал митрополит Псковский и Порховский. - Попросим Господа, чтобы в этот Великий пост и христианство, и православие, и милость, и самоотречение, и любовь, и сочувствие, и понимание к ближним нашим хоть на толику усилилось в наших сердцах, и милосердие проникнуло сердце человеческое, каждого из нас, которое по заповедям Божьим должно быть исполнено милосердия, кротости, любовью и всепрощения. Прошу и вас, братья и сестры, простить меня, грешного, и благословить сей Великий пост».

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Добавим, что в этом году Великий пост начнется в понедельник 2 марта и продлится вплоть до 18 апреля. Закончится Великий пост праздником Пасхи, который в 2020 году приходится на 19 апреля.