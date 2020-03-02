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Первую родительскую субботу Великого поста отмечают сегодня православные

14 марта православные отмечают Родительскую субботу. В этом году на Великий пост выпадают три родительские субботы - 14, 21 и 28 марта. В эти дни в храмах Псковской митрополии пройдут заупокойные службы.

Постом эти субботы установлены, чтобы не лишить усопших нашего «покровительства» на протяжении Великого поста.

Богослужения Великого поста существенно отличаются от богослужений вне поста. Так, каждая суббота, если на нее не выпадает какой-либо праздник, может быть заупокойной, родительской.

Напомним, что у православных продолжается Великий пост, который завершится празднованием Пасхи – Воскресения Христова – 19 апреля 2020 года.

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Название «родительская», скорее всего, произошло от традиции называть покойных «родителями», то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия — «родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.

Родительские субботы в 2020 году

14 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста

21 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста

28 марта - Суббота 4-я седмицы Великого поста

28 апреля - Радоница

9 мая - Поминовение усопших воинов

6 июня - Суббота Троицкая

7 ноября - Суббота Димитриевская