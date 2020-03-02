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Все богослужения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре будут совершаться в Михайловском соборе

Все богослужения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре будут совершаться в Михайловском соборе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обители.

Величественное здание Михайловского собора является самым крупным в Псковско-Печероском монастыре. Оно стоит на возвышении, как бы паря над обителью, поэтому сияющий, увенчанный большим крестом золотой купол собора виден не только из любого места территории монастыря, но еще и далеко с дороги к нему.

Михайловский собор был построен в 1820 году в честь героев Отечественной войны, освободивших Полоцк от войск Наполеона Бонапарта.