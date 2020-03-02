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Вторую великопостную Родительскую субботу отмечают сегодня православные верующие

Сегодня, 21 марта Русская Православная Церковь отмечает вторую великопостную Родительскую субботу - особый день поминовения усопших.

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

Напомним, что у православных продолжается Великий пост, который завершится празднованием Пасхи – Воскресения Христова – 19 апреля 2020 года.

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Родительские субботы в 2020 году

28 марта - Суббота 4-я седмицы Великого поста

28 апреля - Радоница

9 мая - Поминовение усопших воинов

6 июня - Суббота Троицкая

7 ноября - Суббота Димитриевская