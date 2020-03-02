Вторую великопостную Родительскую субботу отмечают сегодня православные верующие

Сегодня, 21 марта Русская Православная Церковь отмечает вторую великопостную Родительскую субботу - особый день поминовения усопших.
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.
В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.
Напомним, что у православных продолжается Великий пост, который завершится празднованием Пасхи – Воскресения Христова – 19 апреля 2020 года.
Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.
Родительские субботы в 2020 году
28 марта - Суббота 4-я седмицы Великого поста
28 апреля - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов
6 июня - Суббота Троицкая
7 ноября - Суббота Димитриевская