Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: https://vk.com/pechory
Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.
26 мая, вторник
17.00 - Вечернее богослужение Пасхальным чином
27 мая, среда, Отдание Пасхи
10.00 - Божественная литургия Пасхальным чином
17.00 - Всенощное бдение
28 мая, четверг, Вознесение Господне
10.00 - Божественная литургия
30 мая, суббота
18.00 - Всенощное бдение
31 мая, воскресенье, Неделя 7-я по Пасхе
10.00 - Божественная литургия
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.