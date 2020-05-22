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Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: https://vk.com/pechory

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.

26 мая, вторник

17.00 - Вечернее богослужение Пасхальным чином

27 мая, среда, Отдание Пасхи

10.00 - Божественная литургия Пасхальным чином

17.00 - Всенощное бдение

28 мая, четверг, Вознесение Господне

10.00 - Божественная литургия

30 мая, суббота

18.00 - Всенощное бдение

31 мая, воскресенье, Неделя 7-я по Пасхе

10.00 - Божественная литургия

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.