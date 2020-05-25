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Посещение Троицкого собора Псковского Кремля разрешили псковичам

Фото: Вадим Боченков

Посещение Троицкого собора Псковского Кремля разрешили псковичам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, посещения возможны с 8.00 до 20.00 - в это время открыт вход на территорию Кремля, расположенный со стороны кинотеатра «Октябрь».

Напомним, ранее Псковской епархией достигнута договоренность с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области о возможности посещения мирянами храмов и церковных лавок исключительно во внебогослужебное время с 25 мая при условии соблюдения санитарных норм и предписаний.

Кроме того, между Псковской митрополией, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком достигнута договоренность о возобновлении общественных богослужений на прихрамовой территории с 21 мая.

Напоминаем, что при посещении храма и лавки необходимо использовать защитные маски и перчатки. Вместо перчаток допускается применение дезинфицирующих средств для рук. В храме или в лавке одновременно не должно находиться более пяти человек с соблюдением безопасной дистанции. Граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.