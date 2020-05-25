Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: https://vk.com/pechory
Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.
5 июня, пятница
18.00 - Вечернее богослужение с Парастасом
6 июня, Троицкая родительская суббота
10.00 - Божественна литургия. Панихида
18.00 - Всенощное бдение
7 июня, Пятидесятница. День Святой Троицы
10.00 - Божественная литургия
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.