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Псковских подростков приглашают к участию в конкурсе «Наследие святого благоверного князя Александра Невского»

Псковичей в возрасте 12-17 лет приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детских иллюстрированных рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра Невского», который проводит Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

Чтобы принять участие, необходимо прислать рисунки и рассказы на тему «Святой благоверный князь Александр Невский». Работы принимаются в епархиях до 29 июля. Награждение победителей всероссийского этапа состоится осенью 2020 года.

Подробнее о правилах участия — на сайте правобраз.рф.