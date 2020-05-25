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Духовный путь псковского «дивизионного батюшки». ФОТО

Пять лет назад в России возродили традицию, прерванную в 1917 году. Это награждение Георгиевским облачением военных священников за значительный вклад в духовное воспитание защитников Отечества. Первый такой комплект в августе 2015 года был вручен митрофорному протоиерею Олегу Тэору – настоятелю храма святого князя Александра Невского в Пскове.

На этом белоснежном с золотом одеянии на кустодии вышито – «За службу и храбрость». К отцу Олегу эти слова относятся в полной мере. Будучи священником, он не раз бывал в горячих точках и поддерживал словом и делом бойцов Российской армии.

5 июня отмечается торжественная дата в его жизни - 50-летие рукоположения в священники. К этому значимому событию совместно с воинским храмом святого князя Александра Невского мы подготовили фотоподборку, иллюстрирующую его долгий священнический путь.

Елена Никитина