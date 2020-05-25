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Троица: псковский канон

07.06.2020 10:44|ПсковКомментариев: 0

Фото: Татьяна Соловьева

Любого псковича спроси, хоть разбуди среди ночи: как Псков возник? И он ответит: увидела княгиня Ольга скрещение трех солнечных лучей на правом берегу Великой. Может, даже процитирует слова великой правительницы: «На месте сем будет храм Пресвятой Троицы и град велик зело и славен будет». А почему именно Троицы, задались мы вопросом - благо праздник, что называется, на носу. За ответами мы обратились к руководителю молодежного центра «Троицкий» иеромонаху Анастасию и руководителю духовно-нравственного направления Молодежного центра, члену Союза краеведов России Андрею Таскаеву.

«За Троицу Святую»

«Еще до крещения Руси княгиня Ольга ставит первый храм в честь Святой Троицы не где-нибудь, а в Пскове, - рассказывает Андрей Таскаев. - Именно у нас появляется первый храм в честь святой Троицы еще до принятия христианства. Нынешний собор - четвертый по счету, а первый, деревянный, был построен в середине X века. Вплоть до XIV века это будет единственный храм в честь Святой Троицы на Руси».

Хотите верьте, хотите нет, но в течение четырех столетий на Русской земле будут строиться церкви в честь Господа Иисуса Христа, Матери Божией, в честь святых угодников Божиих, но не в честь Святой Троицы.

«Пока никто не может сказать, почему так получилось, - отвечает на наше недоумение Андрей Таскаев. - Это дискуссионный вопрос. Есть несколько версий. Мне нравится мнение одного из наших краеведов, уже почившего Натана Феликсовича Левина. Он считал, что знамение Святой Троицы в виде трех лучей явилось княгине Ольге. И после этого никто больше просто не дерзал ставить храм в честь Святой Троицы».

По словам Андрея Таскаева, псковичи настолько сроднились с мыслью, что это единственный такой храм, что были совершенно уверены: они живут в доме Бога на Русской земле. Вся Русь называла Псков домом Святой Троицы и говорила: «Если хочешь посетить дом Матери Божией - езжай в Киев, хочешь быть гостем в доме Премудрости Божией - езжай в Новгород. А кто хочет быть гостем в доме Бога на Русской земле - езжай во Псков». Даже в летописях слово Псков, по свидетельству нашего собеседника, употребляется реже, чем Дом святой Троицы. Так и писали: «посадили князя в Дом Святыя Троицы», «бьем челом из дома Святыя Троицы», а неприятель нападал - говорили: «Постоим за дом Святыя Троицы». Даже в стихотворной формуле выразили эту мысль: «не видали мы Батыя, но за Троицу Святую постояли мы не раз».

«Для псковичей во все времена одним из нерушимых доказательств уникальности Псковской земли был тот факт, что за многовековую историю город в бою никогда не был занят, - рассказывает Андрей Таскаев. - Неприятели постоянно на нас нападали, но никто не мог нас захватить. Верил псковитянин, что хранит Святая Троица эту землю. Поэтому и отношение к Святой Троице было сакральным».

День рождения Церкви

Псковичам оказался близок философско-религиозный смысл Троицы. Догмат о Пресвятой Троице непостижим на уровне рассудка: богословы веками искали способы объяснить идею святого Триединства. Святитель Василий Великий в качестве аналогии, заимствованной из тварного мира, приводил радугу, потому что «один и тот же свет и непрерывен в самом себе и многоцветен»: «и в многоцветности открывается единый лик – нет середины и перехода между цветами. Не видно, где разграничиваются лучи. Ясно видим различие, но не можем измерить расстояний. И в совокупности многоцветные лучи образуют единый белый. Единая сущность открывается во многоцветном сиянии». Чувствуете дыхание легенды о лучах, увиденных Ольгой?

Название праздника Святой Троицы отсылает к догмату о сошествии Святого Духа на учеников Иисуса Христа от Бога Отца, по обещанию Бога Сына. Вера в Святую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого — считается фундаментом, на котором зиждется христианское богословие.

Согласно книге Деяний апостолов, которая входит в Новый Завет, Святой Дух сошёл на апостолов именно на 50-й день после Воскресения Христова. О том, что это произойдёт, Иисус поведал своим ученикам ещё при жизни.

После воскресения Иисус Христос ещё сорок дней был со Своими учениками, укрепляя их в вере, готовя к будущему служению. На сороковой день Иисус вознёсся на небо, пообещав, что пошлёт Дух Божий, который сойдёт на учеников, давая им силу проповедовать Его учение. Через десять дней после вознесения ученики Иисуса и его мать Мария собрались в Иерусалиме в Сионской горнице. Вдруг тишина была нарушена —  «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян. 2:2-4). Дух Божий сошёл на учеников, и они получили особые дары — дар говорить на разных языках, дар целительства, дар проповедовать о делах Божьих. Собственно, поэтому этот праздник и называется Троицей: потому что в этот день Господь открылся людям в Третьем своем Лице – в Духе Святом.

Апостолы разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Так появились новые ученики, новые христиане, новые священники, епископы. Как объясняет отец Анастасий, по сути, Троица - это день рождения Церкви, «не просто человеческой организации, а сообщества людей, которые пребывают в соединение с Богом и друг другом через Бога».

Самое важное, чему учила Церковь во все времена, - это ответ на вопрос, как общаться с Богом. Приобщение к Божественной силе, называемой благодатью, возможно через Таинства Церкви: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение и другие. «Крещение и Миропомазание - это тоже очень важное событие в жизни человека, так как в этих Таинствах, совершаемых друг за другом, природа человека обновляется и в него входит Дух Святой, - объясняет отец Анастасий. – соединяя его с Богом и открывая до селе недоступные возможности самого непосредственного общения с Богом и преображения своей души».

«Горний Иерусалим»

Впечатляющим плодом осмысления Троицы псковичами стало монументальное строительство третьего по счету Троицкого собора. Первый, напомним, был деревянным - он погиб из-за пожара, второй, каменный (построен в конце 1180-х — начале 1190-х годов), тоже простоял недолго: у него обрушились своды.

Под 1365 г. в летописях сообщается о заложении на старом камне нового собора. Он стал не только символическим воплощением независимости Стольного града Пскова, но и апофеозом псковского градостроительства, сыграв важнейшую роль в развитии местной архитектурной традиции. Некоторые ученые считают его автором мастера Кирилла, воплотившего в псковском градостроении идею церкви соборной как образа и подобия «горнего Иерусалима», небесного дома Святой Троицы.

Эту мысль развил в своих исследованиях академик архитектуры Геннадий Яковлевич Мокеев.

Ученый доказывает, что в грандиозной композиции Троицкого собора и Крома псковские зодчие запечатлели полные философских смыслов образы Евангелий и эсхатологии «Откровения» Иоанна Богослова. Храм был одноглавым, 32-скатным, пирамидальным по композиции и включал в себя 6 приделов, - то есть в целом был 7-ми престольным. 

Троицкий собор того времени был неразделимо связан со всем комплексом Довмонтова города и Вечевой площади. К концу XV века на территории в 1,5 га было возведено не менее 18 храмов, 6 из них были соборными.

В застройке Довмонтова города нашли прямое отражение система управления и административного деления Пскова и Псковской земли: 6 соборов представляли 6 концов – районов города, а 12 церквей представляли 12 псковских пригородов. В Довмонтовом городе был также главный некрополь, где, на кладбищах у своих храмов, покоились славнейшие из граждан народной республики. Все это уникальное многообразное градостроительное единство предстательствовало перед Святой Троицей. Белые храмы были покрыты белым луженым железом, а венчавшие их кресты блистали золотом. 

Центральный градостроительный ансамбль Пскова стал для горожан надежной духовной опорой в превратностях бренной жизни и в ожидании Божьего Суда. Псковичи жили очень близко к границе жизни и смерти, - в этом источник особых богословских глубин всей псковской культуры (дошедшее до нас древнее присловье гласит: «что ни год - то мор, если не мор, то пожар, если не пожар, - то война»).

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Исследователь приходит к выводу, что «в градостроительной цепочке объектов: Троицкий собор – Вечевая площадь – Довмонтов город обнаруживается не просто мемориальный памятник градостроительного масштаба, соединявший каждый текущий день с днями ушедшими, но и содержавший в себе перспективу грядущего «рокового дня» (прошлое – настоящее – будущее). В содержании градостроительной структуры и композиции… Крома и Довмонтова города была заложена эсхатологическая идея Конца Мира и Страшного Суда».

Новый «каменный» собор простоял более 300 лет. За это время Псковская земля пережила многое: воевала с немецкими рыцарями и Ливонским орденом, успешно торговала с Ганзой (мощный союз городов в пределах огромного региона: от Англии и Северной Европы до русских земель и Финляндии), встречала невесту великого князя Ивана III Васильевича царевну Софью Палеолог...

На начало XVI века Псков был одним из крупнейших торговых и ремесленных городов страны. «Псков же град, — с гордостью писал местный летописец, — тверд стенами и людей бе (было)  множество в нем». Вероятно, по своей величине он был третьим городом России (после Москвы и Новгорода).

Кстати, составить представление о том, как выглядел величественный архитектурный ансамбль Троицкого собора в те годы, можно благодаря макету «Дом Святой Троицы», созданному по проекту Геннадия Мокеева. Грандиозный макет Псковского Кремля времен Государя Иоанна III, имеющий общую площадь более 1 кв. метра и включающий в себя 500 сооружений, находится в колокольне Троицкого собора.

Макет «Дома Святой Троицы», в масштабе М-1:88 изображает древний Псковский Кремль, Довмонтов город и примыкающую к нему селитьбу в формах XV века, и представляет редкое по тонкой проработке произведение архитектурно-композиционного моделирования.

Решение о начале работ было принято в конце 1999 года, в год 300-летия Троицкого собора, когда Геннадий Мокеев передал псковскому собору проект, по которому в 2000 году петербургский художник Николай Алексеевич Тимофеев начал изготовление макета Псковского Кремля. В 2005 году Николай Тимофеев умер, и все работы по макету остановились на долгих четыре года.

В мае 2009 года работы по сборке макета были возобновлены под руководством старшего сотрудника Паломнического Центра «Вертоград» Андрея Дерягина и были завершены в 2013 году. В создании объемной реконструкции Псковского Кремля в формах XV века приняли участие псковские архитекторы, художники и дизайнеры: Александр Харлунов, Ирина Ромм, Светлана Капошина, Александр Коростылев, Станислав Куликов, Александр Иванов, Алексей Кузьмин.

После снятия карантинных мер макет можно будет увидеть, как обычно - ежедневно с 11.00 до 18.00 в колокольне Троицкого собора.

***

В этом году праздник Святой Троицы, важнейший для псковичей, выпадает на 7 июня. Обычно в этот день принято ходить в церковь и причащаться на Божественной Литургии - в связи с карантинными мерами, в Псковской епархии службы проходят на улице, с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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