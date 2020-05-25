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Православные христиане отмечают Троицу

Православные христиане в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница).

Торжества проходят в условиях действующих в России ограничительных мер из-за распространения коронавируса — в разных регионах они могут варьироваться по степени жесткости.

В Пскове сегодня впервые за много столетий божественная литургия будет совершена на фундаментах древних храмов XII–XIII веков в Псковском кремле.

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Пятидесятницу называют еще Днем рождения церкви, празднование установили сами апостолы. В книге «Деяний апостольских» рассказывается, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований, в том числе возможность сразу понимать иностранные языки и свободно на них говорить. С этого времени апостолы начали открыто и безбоязненно проповедовать Христа, и число членов церкви стало быстро расти.

С древности в день Святой Троицы в храмах совершалось крещение новых членов церкви. После литургии сразу служится вечерня, во время которой читаются особые коленопреклоненные молитвы, составленные еще в IV веке святителем Василием Великим. В них содержатся прошения о том, чтобы Господь послал верующим благодать Святого Духа, а также упокоил в «небесных обителях» умерших.

Праздник Святой Троицы установили в конце IV века, после того, как в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице — триипостасном Боге. На Руси же Троицу начали широко отмечать в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры — преподобном Сергии Радонежском. На Троицу в православных храмах белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняют на зеленые. Зеленый цвет в православии — символ Святого Духа.

На Руси издавна этот церковный праздник являлся одним из самых популярных и любимых в народе. Храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой — в знак обновления.

В этом году в связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции в ряде регионов России (как и некоторых других странах) храмы для прихожан остаются закрытыми. Им духовенство благословило молиться дома и следить за прямыми трансляциями служб. В других субъектах молящихся в храмы допускают, но их число ограничено санитарными требованиями, предписано носить маски, нельзя нарушать дистанцию.