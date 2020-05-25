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Праздник Святой Троицы отметили псковичи. ФОТО

Сегодня, 7 июня, в праздник Святой Троицы впервые за много столетий на фундаментах древних храмов XII–XIII веков в Псковском кремле прошло богослужение. Божественную литургию отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Фоторепортаж: Вадим Боченков

Значимость этого праздника для Псковской земли чрезвычайно велика: древний город еще со времен Великой княгини Ольги, уроженки наших мест, носит имя «Дома Пресвятой Троицы».

Все прихожане были в масках и на безопасном расстоянии друг от друга. На богослужение пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации города Пскова Александр Братчиков.