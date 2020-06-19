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Митрополит Тихон: Сегодня мы молились за врачей, которые ценой своей жизни спасают людей

В ходе проповеди, сказанной сегодня после Божественной литургии в Псково-Печерском монастыре, митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил работников сферы здравоохранения области с профессиональным праздником.

Владыка напомнил пастве о том, что в настоящий момент в нашей стране идет тяжелая борьба со страшным врагом - коронавирусной инфекцией, сравнив эту битву с Великой Отечественной войной.

«Сегодня мы в первую очередь молились за здравие врачей, которые в Пскове в городской клинике, каждую минуту рискуя своими жизнями, спасают жизни других, - подчеркнул митрополит Тихон. - Будьте осторожны, не столько трепещите за свою жизнь, как за жизнь других. Исполняйте все то, что вам наказывают санитарные службы - они сейчас находятся на переднем крае».