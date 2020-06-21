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Псковские священники поздравили с праздником «земных ангелов» - медиков региона

Фото: https://vk.com/ppmonastery

Псковская епархия и митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравили работников сферы здравоохранения области с профессиональным праздником.

«Наши земные ангелы, бойцы за жизнь и здоровье ближних, с праздником вас! Спасибо за все, что вы делаете! Будьте здоровы и Богом хранимы!» - с такими словами обратились к медикам в Псково-Печерском монастыре.

К поздравлениям присоединилось и Подворье Псково-Печерского монастыря в лице его настоятеля иеромонаха Анатолия. «На всех этапах своего исторического бытия Церковь Христова благословляла труд медиков, - подчеркнул священнослужитель. - Многие православные святые как древнего, так и нового времени были врачами и целителями. Духовная сила, милосердие, отзывчивость и терпение всегда помогали и помогают врачам с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг».

«По словам великого святого Православной Церкви святителя Иоанна Златоустаго, служение врача есть служение любви и сострадания: он призван любовно обходиться с больным, - заметил отец Анатолий. - Пусть ваши благие начинания вносят достойный вклад в дело становления российской медицины, Помощь Божия да сопутствует всем вам в ваших трудах, с усердием совершаемых».