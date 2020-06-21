Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города

Фото: Вадим Боченков
В воскресенье, 28 июня, совершается праздник всех Псковских святых. В этот день божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении псковского духовенства. Богослужение, как и на праздник Святой Троицы в нынешнем году, будет совершено под открытым небом в Довмонтовом городе на фундаментах древних храмов.
Накануне, в субботу, 27 июня, там же будет совершено всенощное бдение.
Портал Православие.ру совместно с Псковской епархией будет вести прямую трансляцию богослужений:
27 июня, суббота
18.00 – Всенощное бдение
28 июня, воскресенье. Неделя 3-я по Пятидесятнице
10.00 – Божественная литургия