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Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города

Фото: Вадим Боченков

В воскресенье, 28 июня, совершается праздник всех Псковских святых. В этот день божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении псковского духовенства. Богослужение, как и на праздник Святой Троицы в нынешнем году, будет совершено под открытым небом в Довмонтовом городе на фундаментах древних храмов.

Накануне, в субботу, 27 июня, там же будет совершено всенощное бдение.

Портал Православие.ру совместно с Псковской епархией будет вести прямую трансляцию богослужений:

27 июня, суббота

18.00 – Всенощное бдение

28 июня, воскресенье. Неделя 3-я по Пятидесятнице

10.00 – Божественная литургия