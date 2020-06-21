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Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 3-ю по Пятидесятнице

Фото: https://vk.com/ppmonastery

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн вы можете присоединиться к Божественной литургии в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых.

Добавим, что завтра, 28 июня, в 10.00 будет организована видеотрансляция Божественной литургии в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, в день празднования Собора псковских святых.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.