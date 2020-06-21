Видеотрансляция божественной литургии в Неделю 3-ю по Пятидесятнице

Фото: Вадим Боченков
В режиме онлайн вы можете присоединиться к божественной литургии в праздник всех Псковских святых, которая проходит в Довмонтовом городе Псковского Кремля.
Торжественное богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении псковского духовенства.
Божественная литургия, как и на праздник Святой Троицы в нынешнем году, совершается под открытым небом в Довмонтовом городе на фундаментах древних храмов.
Видеотрансляция литургии по ссылке
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.