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Видеотрансляция божественной литургии в Неделю 3-ю по Пятидесятнице

Фото: Вадим Боченков

В режиме онлайн вы можете присоединиться к божественной литургии в праздник всех Псковских святых, которая проходит в Довмонтовом городе Псковского Кремля.

Торжественное богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении псковского духовенства.

Божественная литургия, как и на праздник Святой Троицы в нынешнем году, совершается под открытым небом в Довмонтовом городе на фундаментах древних храмов.

Видеотрансляция литургии по ссылке

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.