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Кафе Псково-Печерского монастыря открыло для посетителей летнюю веранду

Фото: https://vk.com/vpechory_guest

Монастырское кафе, расположенное за памятником прпмч. Корнилию, приглашает гостей на летнюю веранду.

В меню вы найдете как сытные, так и постные блюда, разнообразные напитки. Также в монастырском кафе можно отведать окрошки на квасе или вареники с разными начинками. Цены - демократичные.

Меню на каждый день можно изучить на странице «Псково-Печерский монастырь приглашает» во ВКонтакте.

Часы работы: с 9:00 до 19:00 ежедневно.

Добавим, что территория самой обители пока закрыта для посещения паломниками.