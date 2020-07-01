Церковь / Новости епархии

Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн вы можете присоединиться к Божественной литургии в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, всех преподобных отцов Псково-Печерских.





Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.