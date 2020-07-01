Аудиотрансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря состоится на этой неделе. РАСПИСАНИЕ

Опубликовано расписание трансляций, который пройдут в аудиоформате на сайте Псковской епархии. В режиме онлайн будут передавать происходящее во время богослужений на Михайловской площади Псково-Печерского монастыря.
6 июля, понедельник. Всенощное бдение в 18:00
7 июля, вторник. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Божественная литургия в 10:00. Вечернее богослужение в 18:00.
8 июля, среда. Божественная литургия в 8:00. Полиелей в 18:00.
10 июля, пятница. Божественная литургия в 8:00. Вечернее богослужение в 18:00.
11 июля, суббота. Божественная литургия в 8:00. Всенощное бдение в 18:00.
В ближайшее время на сайте ПЛН будет опубликовано расписание видеотрансляций из обители.