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Аудиотрансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря состоится на этой неделе. РАСПИСАНИЕ

Опубликовано расписание трансляций, который пройдут в аудиоформате на сайте Псковской епархии. В режиме онлайн будут передавать происходящее во время богослужений на Михайловской площади Псково-Печерского монастыря.

6 июля, понедельник. Всенощное бдение в 18:00

7 июля, вторник. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Божественная литургия в 10:00. Вечернее богослужение в 18:00.

8 июля, среда. Божественная литургия в 8:00. Полиелей в 18:00.

10 июля, пятница. Божественная литургия в 8:00. Вечернее богослужение в 18:00.

11 июля, суббота. Божественная литургия в 8:00. Всенощное бдение в 18:00.

В ближайшее время на сайте ПЛН будет опубликовано расписание видеотрансляций из обители.