На какие службы могут попасть прихожане, рассказали в Псково-Печерском монастыре

В группе паломников Псково-Печерского монастыря «ВКонтакте» опубликовано расписание богослужений с участием прихожан на ближайшие дни.
7 июля, вторник. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Божественная литургия на Михайловской площади в 10:00. Вечернее богослужение на Михайловской площади в 18:00.
8 июля, среда. Божественная литургия на Михайловской площади в 8:00. Полиелей на Михайловской площади в 18:00.
9 июля, четверг. Акафист свт. Николаю перед Никольским храмом в 17:00.
10 июля, пятница. Божественная литургия на Михайловской площади в 8:00. Вечернее богослужение на Михайловской площади в 18:00.
11 июля, суббота. Божественная литургия на Михайловской площади в 8:00. Всенощное бдение на Михайловской площади в 18:00.
Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала расписание прямых аудиотрансляций из Печерского монастыря. Они будут доступны на сайте Псковской епархии.