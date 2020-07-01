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На какие службы могут попасть прихожане, рассказали в Псково-Печерском монастыре

В группе паломников Псково-Печерского монастыря «ВКонтакте» опубликовано расписание богослужений с участием прихожан на ближайшие дни.

7 июля, вторник. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Божественная литургия на Михайловской площади в 10:00. Вечернее богослужение на Михайловской площади в 18:00.

8 июля, среда. Божественная литургия на Михайловской площади в 8:00. Полиелей на Михайловской площади в 18:00.

9 июля, четверг. Акафист свт. Николаю перед Никольским храмом в 17:00.

10 июля, пятница. Божественная литургия на Михайловской площади в 8:00. Вечернее богослужение на Михайловской площади в 18:00.

11 июля, суббота. Божественная литургия на Михайловской площади в 8:00. Всенощное бдение на Михайловской площади в 18:00.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала расписание прямых аудиотрансляций из Печерского монастыря. Они будут доступны на сайте Псковской епархии.