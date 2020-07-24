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Торжественными службами и благовестом отмечают Крещение Руси в псковских храмах и монастырях

Фото здесь и далее - пресс-служба Псковской епархии

28 июля Русская Православная Церковь отмечает 1030-летие Крещения Руси.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сегодня в 12.00 во всех храмах и монастырях Псковской епархии состоится звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию дня Крещения Руси. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Добавим, что престольный праздник в этот день отмечали в храме святого равноапостольного князя Владимира поселка Черская Палкинского района.

Праздничное богослужение совершил настоятель храма иерей Димитрий Павлов. Многочисленные прихожане собрались в этот день в храме почтить память святого крестителя Руси. Более тридцати человек стали причастниками Тела и Крови Христовой. Также в богослужении приняли участие учащиеся воскресной школы храма и Майского союза юных экологов «Ласточка».

По запричастном стихе иерей Димитрий огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с 1030-летием Крещения Руси.

По окончании литургии вокруг храма был совершен праздничный крестный ход, по завершении которого все богомольцы были приглашены на праздничную трапезу, а также на завтрашнее праздничное богослужение, когда святая Церковь прославляет образ Богоматери «Чирская».

Этот образ был явлен в XIII веке у источника в двух километрах от храма. В воскресенье по окончании Литургии будет совершен крестный ход и водосвятный молебен на месте явления чудотворной иконы, которая ныне пребывает в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.