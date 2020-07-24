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Сегодня отмечается 600-летие знамения чудотворного образа Чирской Богородицы

Сегодня, 29 июля, отмечается 600 лет знамения явленного чудотворного образа Чирской Богородицы на речке Чирице.

Это событие торжественно празднуется Псковской епархией. В храме святого благоверного равноапостольного князя Владимира в селе Вернявино проходит праздничная божественная литургия. На богослужение приглашены певчие из Санкт-Петербурга. Параллельно богослужения совершаются в Троицком кафедральном соборе Пскова и в храме Николя Чудотворца в селе Палкино.

По традиции, будет организован крестный ход из села Вернявино до места Знамения чудотворной иконы в погосте Чирски (3,8 км), затем до места Явления образа Богородицы «Чирская» в деревне Кузьмино (0,9 км), где состоится молебен в часовне, освящение воды, омовение в святом источнике.

Участников праздничных мероприятий также ждет концерт духовной песни в исполнении Антония Галицкого и Анны Игорич (Духовно-просветительское миссионерство Александро-Невской лавры из Санкт-Петербурга).