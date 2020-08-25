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Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.

Расписание прямых трансляций богослужений

27 августа, четверг

17.30 - малая вечерня, крестный ход с иконой Успения Пресвятой Богородицы и праздничное Всенощное бдение.

28 августа, пятница. Успение Пресвятой Богородицы. Престольный праздник Псково-Печерского монастыря.

10.00 - праздничная Божественная литургия.

18.00 - Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.