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Видеотрансляция праздничной литургии из Псково-Печерского монастыря состоится 28 августа

Завтра, 28 августа, в день Успения Божией Матери, в 10.00 состоится прямая видеотрансляция праздничной Божественной литургии из Псково-Печерского монастыря.

Праздник Успения является престольным для обители. Обычно в этот день в монастыре проходит многотысячный крестный ход, который в этом году отменен в связи с необходимостью соблюдения эпидемиологических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

Добавим, что вечером 28 августа в прямой трансляции также можно будет присоединиться к Всенощному бдению с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре.