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Началась видеотрансляция Всенощного бдения в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря

Фото: Ирина Тедеева, https://vk.com/pechory

Псковская Лента Новостей продолжает видеотрансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн вы можете присоединиться к Всенощному бдению в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Завтра, 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы и престольный праздник Псково-Печерского монастыря, в 10.00 смотрите видеотрансляцию праздничной Божественной литургии, в 18.00 - Всенощного бдения с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.