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Началась прямая трансляция Чина погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей продолжает видеотрансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн вы можете присоединиться к Чину погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.