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Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий

Фото: https://vk.com/ppmonastery

Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий, которые проходили в обители с 31 августа.

Как сообщает паломническая группа обители во ВКонтакте, 5 сентября, в субботу, монастырь будет открыт с 9.00 в пределах Никольской площади. В 18.00 всенощное бдение на Михайловской площади будет совершено с участием прихожан. Весь день нижняя часть монастыря будет закрыта.

В воскресенье, 5 сентября, монастырь будет открыт с 9.00 весь день, включая нижнюю часть монастыря. В 10.00 на Михайловской площади состоится Божественная литургия с участием прихожан.