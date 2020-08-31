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В Псково-Печерском монастыре за 10 дней не выявлено новых случаев COVID-19

За последние десять дней среди братии и сотрудников Псково-Печерского монастыря не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщают соцсети обители.

Для паломников будет открыт Успенский собор монастыря. Его посещение организуют в соответствии с предписаниями санитарных служб.

Напомним, в августе паломнический центр прекратил прием паломников в связи с тем, что у одной сотрудницы был обнаружен COVID-19. Позже стало известно о том, что вспышка заболевания произошла и в Псково-Печерском монастыре: как сообщала пресс-служба Псковской епархии, четыре монаха были госпитализированы, десять — изолированы.