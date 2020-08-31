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Всенощное бдение прошло в Троицком соборе накануне Рождества Богородицы. ФОТО

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Здесь и далее - фото пресс-службы Псковской епархии

Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение накануне Рождества Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Его высокопреосвященству сослужили: иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; духовенство кафедрального собора.

Песнопения всенощного бдения исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились прихожане и паломники.

После прочтения праздничного Евангелия митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.