Церковь / Новости епархии

В псковском храме возрождается единоверческий приход и богослужения древнерусским чином

Фото: пресс-служба Псковской епархии

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в псковском храме святителя Николая от Торгу начинается возрождение богослужебной жизни единоверческого прихода, действовавшего в этом храме с 1844 года.

Единоверцы – это чада Русской Православной Церкви, которые сохраняют древнерусский богослужебный чин, каким возносили Богу молитвы множество святых, такие как преподобные Сергий Радонежский, Савва Крыпецкий, Никандр Псковский, Иоасаф Снетогорский, блаженный Никола Псковский, преподобномученик Корнилий Псково-Печерский и другие русские святые, жившие до реформ патриарха Никона в XVII веке.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, на приходе подворья Псково-Печерского монастыря, в составе которого находится храм святителя Николая от Торгу, в дальнейшем будет создан кружок по изучению знаменного пения, начнутся беседы о древнем чине богослужения, истории и культуре единоверия, сохранившего богатое культурное и духовное наследие подвижников древней Руси.

Первое богослужение в возрожденном единоверческом приходе 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении игумена Петра (Васильева), настоятеля единоверческого храма святителя Николы в Студенцах города Москвы, специально прибывающего на это торжество. Гостями Пскова в этот день будут и певчие сводного хора единоверческих общин Московской епархии под управлением головщика Василия Сорокина.

Все, кому интересно древнерусское богослужение, приглашаются на этот праздник. Богослужение 14 октября в храме Николы от Торгу пройдут следующим порядком:

7.00 – полунощница.

8.00 – встреча архиерея и чтение часов.

9.00 – Божественная литургия.

Адрес: Некрасова ул., 35