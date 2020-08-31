←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Новости епархии 31.08.2020 07:160 Псково-Печерский монастырь закрывается на санитарные мероприятия 11.10.2020 21:401 В псковском храме возрождается единоверческий приход и богослужения древнерусским чином 24.09.2020 12:040 В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения 21.09.2020 21:100 Престольный праздник отметили в Снетогорском женском монастыре. ФОТО 21.09.2020 09:321 Всенощное бдение прошло в Троицком соборе накануне Рождества Богородицы. ФОТО 19.09.2020 09:590 Псково-Печерский монастырь открывается для паломников
Церковь / Новости епархии

В псковском храме возрождается единоверческий приход и богослужения древнерусским чином

11.10.2020 21:40|ПсковКомментариев: 1

Фото: пресс-служба Псковской епархии

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в псковском храме святителя Николая от Торгу начинается возрождение богослужебной жизни единоверческого прихода, действовавшего в этом храме с 1844 года.

Единоверцы – это чада Русской Православной Церкви, которые сохраняют древнерусский богослужебный чин, каким возносили Богу молитвы множество святых, такие как преподобные Сергий Радонежский, Савва Крыпецкий, Никандр Псковский, Иоасаф Снетогорский, блаженный Никола Псковский, преподобномученик Корнилий Псково-Печерский и другие русские святые, жившие до реформ патриарха Никона в XVII веке.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, на приходе подворья Псково-Печерского монастыря, в составе которого находится храм святителя Николая от Торгу, в дальнейшем будет создан кружок по изучению знаменного пения, начнутся беседы о древнем чине богослужения, истории и культуре единоверия, сохранившего богатое культурное и духовное наследие подвижников древней Руси.

Первое богослужение в возрожденном единоверческом приходе 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении игумена Петра (Васильева), настоятеля единоверческого храма святителя Николы в Студенцах города Москвы, специально прибывающего на это торжество. Гостями Пскова в этот день будут и певчие сводного хора единоверческих общин Московской епархии под управлением головщика Василия Сорокина.

Все, кому интересно древнерусское богослужение, приглашаются на этот праздник. Богослужение 14 октября в храме Николы от Торгу пройдут следующим порядком:

7.00 – полунощница.

8.00 – встреча архиерея и чтение часов.

9.00 – Божественная литургия.

Адрес: Некрасова ул., 35

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.10.2020, 21:401 В псковском храме возрождается единоверческий приход и богослужения древнерусским чином 11.10.2020, 17:060 Иконы Дмитрия Донского и Довмонта Псковского переданы Псково-Печерскому монастырю 09.10.2020, 20:220 Англоязычная страница Псково-Печерского монастыря появилась в Инстаграм 09.10.2020, 15:050 Считавшаяся утерянной картина Рериха «Печоры. Вход в монастырь» выставлена на торги в Лондоне
09.10.2020, 10:322 Головокружительный Псков с крыши Троицкого собора. ФОТО 09.10.2020, 09:290 День памяти патриарха-уроженца Псковской области отмечают сегодня православные 08.10.2020, 14:020 В Пскове средства от продажи 15-килограммового пирога пойдут на помощь девочке с редким заболеванием 08.10.2020, 11:420 Неодноразовое чтение
07.10.2020, 19:450 Александр Голышев: «Собор церковного искусства» откроет яркие страницы псковской культуры 07.10.2020, 07:510 Праздник Мирожской иконы Божьей матери отмечается 7 октября 06.10.2020, 16:090 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» посвящена настоятелю Святогорского монастыря. ВИДЕО 06.10.2020, 16:030 Святыни Петербурга, Никандрову пустынь и Талабы покажут паломникам в октябре
05.10.2020, 14:513 Более 50 художников примут участие в выставке «Собор церковного искусства Пскова» 03.10.2020, 10:220 Международная Свято-Тихоновская конференция пройдет в Пскове 02.10.2020, 09:560 Книга о жизни архимандрита Нафанаила (Поспелова) вышла в издательстве «Вольный странник» 01.10.2020, 09:170 Покровскую ярмарку перенесли по просьбам псковичей на выходной день
30.09.2020, 17:320 Цифровая оборонная сила 30.09.2020, 17:171 Старая Ладога и легендарный монастырь: октябрьский тур для псковичей 30.09.2020, 13:090 Храм в Крестах отмечает престольный праздник 29.09.2020, 11:010 Псковичам расскажут про поминальные книги XVII-XVIII веков
29.09.2020, 10:082 Сувениры, концерт и вкусная кухня ждут псковичей на ярмарке «Покровский торг» 28.09.2020, 20:441 Драгоценный опыт жизни: псковские волонтеры поделились впечатлениями от поездки в Херсонес 28.09.2020, 20:260 Протоиерей Олег Тэор стал главным героем нового ролика проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 27.09.2020, 20:400 Воздвиженские храмы Псковской земли
27.09.2020, 10:070 Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове 27.09.2020, 09:000 Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня 26.09.2020, 20:040 «Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря 24.09.2020, 12:040 В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения
24.09.2020, 11:090 Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений 22.09.2020, 19:290 XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 22.09.2020, 09:430 Церковный хор подворья Псково-Печерского монастыря приглашает учащихся 22.09.2020, 09:050 Митрополит Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение»
22.09.2020, 07:200 Редактор православного портала на английском приняла участие в проекте «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 21.09.2020, 21:100 Престольный праздник отметили в Снетогорском женском монастыре. ФОТО 21.09.2020, 14:031 Окунуться в золотую осень Печор, Мальской долины и Изборска приглашают псковичей 21.09.2020, 09:321 Всенощное бдение прошло в Троицком соборе накануне Рождества Богородицы. ФОТО
21.09.2020, 08:460 Сегодня у псковичей есть последний шанс посетить выставку иконописи «Сретение» 21.09.2020, 08:410 Православные христиане отмечают Рождество Богородицы 21.09.2020, 07:430 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Рождеством Пресвятой Богородицы. ВИДЕО 19.09.2020, 09:590 Псково-Печерский монастырь открывается для паломников
18.09.2020, 11:100 Вышел календарь на 2021 год с псково-печерскими старцами 18.09.2020, 07:560 Новая серия из цикла «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 17.09.2020, 12:230 Праздник иконы «Неопалимая купина» прошел в Пскове. ФОТО 17.09.2020, 09:372 Митрополит Тихон назначен замглавы оргкомитета по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского
16.09.2020, 17:330 Первое занятие курса по изучению библейской истории состоится 20 сентября 14.09.2020, 15:260 В праздник иконы «Неопалимая купина» пройдет богослужение в псковской пожарной части 13.09.2020, 21:060 Митрополит Тихон встретился с участниками проекта «Волонтеры наследия. Херсонес 2020» 13.09.2020, 14:410 Сердцем - на Псковщине: туристы поделились отзывами о путешествиях с «Вольным странником»
12.09.2020, 13:073 Наши в Херсонесе 09.09.2020, 08:021 О святыне Талабских островов расскажут псковичам на лекции 08.09.2020, 16:280 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 08.09.2020, 09:370 Звуковую карту древних храмов создадут в Пскове
08.09.2020, 08:360 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина 08.09.2020, 07:170 В Псково-Печерском монастыре за 10 дней не выявлено новых случаев COVID-19 07.09.2020, 08:370 Псковская епархия приглашает на курс по изучению Библейской истории 05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне
05.09.2020, 14:250 На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей 05.09.2020, 08:020 Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий 04.09.2020, 17:300 Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником» 04.09.2020, 15:390 Ночная литургия для молодежи пройдет 4 сентября
04.09.2020, 12:240 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на курс огласительных бесед 02.09.2020, 10:220 Новый учебный год начался в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре 31.08.2020, 11:010 К 1 сентября издательство «Вольный Странник» дарит скидку на все товары для школьников 31.08.2020, 08:270 Митрополит Тихон посетил выставку, посвященную старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО
31.08.2020, 07:460 Известная российская киноактриса побывала в Печорах на Успение. ВИДЕО 31.08.2020, 07:160 Псково-Печерский монастырь закрывается на санитарные мероприятия 30.08.2020, 20:430 Чин обручения совершил митрополит Тихон в печорском храме 29.08.2020, 13:540 Проект выставки современного церковного искусства в Пскове вошел в число лучших практик НКО в культуре
29.08.2020, 12:541 Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 28.08.2020, 18:100 Началась прямая трансляция Чина погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери 28.08.2020, 09:590 Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО
28.08.2020, 07:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 27.08.2020, 17:301 Началась видеотрансляция Всенощного бдения в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря 27.08.2020, 11:270 Историко-археологическое наследие Псковской области изучают студенты московских вузов 27.08.2020, 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru