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Митрополит Тихон прокомментировал совершение «старообрядческой» литургии

Божественная литургия древнерусским чином, совершенная митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в Пскове на праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), не является чем-то экстраординарным для Русской Православной Церкви, об этом сообщил РИА Новости митрополит Тихон.

«На самом деле, многие архиереи сейчас совершают такое служение, ничего здесь особенного нет, но на Псковщине - да, действительно: единоверческая служба была, по всей видимости, впервые за довольно продолжительный период времени», - сказал РИА Новости митрополит Тихон.

Отвечая на вопрос о том, преодолим ли церковный раскол со старообрядчеством, идущий еще с XVII века, он отметил, что «расколы всегда плохо преодолимы». «Поэтому-то святые отцы говорят: раскол не смывается даже мученической кровью. То есть, даже если человек прилагает все усилия для того, чтобы уврачевать раскол, к сожалению, это часто бывает невозможно совершить. Но будем надеяться», - сказал владыка Тихон.