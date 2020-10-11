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Древлехранитель Псковской епархии принял участие в научной конференции, посвященной объектам культурного наследия

23.10.2020 22:27|ПсковКомментариев: 0

Насельник Псково-Печерского монастыря, древлехранитель Псковской епархии монах Антоний стал участником VI научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий».

Доклад отца Антония «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: беспрерывное служение людям» был посвящен вопросам баланса церкви и современного светского общества в контексте практики организации туристских и паломнических потоков, сложившейся в Пскове и области.

Священнослужитель отметил, что объекты, внесенные в список ЮНЕСКО, продолжают выполнять свою функцию православных храмов и приходов. Вместе с тем доступ к храмам светских гостей также открыт в виду духовной потребности людей увидеть святыни и образцы архитектуры и живописи Древней Руси.

Во всех храмах совершаются регулярные богослужения, при этом в самых древних памятниках Псковской земли - Мирожском и Снетогорском монастырях службы организованы максимально безопасно для храмов и уникальных фресок.

Как подчеркнул в своем выступлении отец Антоний, в настоящее время требуется комплексный подход к развитию культурной жизни памятников: сохранению объектов культурного наследия должна сопутствовать работа по обеспечению регламентированного доступа к памятникам и создания инфраструктуры, которая могла бы удовлетворять потребностям всех паломников. В частности, в настоящий момент разрабатываются проекты на постройку рядом с храмами домов притча, которые выступят в роли некой площадки для общения и развития гостей Пскова в культуре православия.

Отец Антоний отметил, что сегодня на части объектов ведутся первоочередные реставрационные работы с сохранением историчности облика храмов без ущемления их функциональности. На многих объектах работы уже завершены: произведена замена кровель, обустроена новая отмостка, побелены стены. Древлехранитель Псковской епархии, пользуясь случаем, выразил благодарность АНО «Возрождение», объединенному Псковско-Изборскому музею-заповеднику и комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области за плодотворную совместную работу.

Напомним, научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» проводится в Пскове ежегодно в течение шести лет. На этот раз главным акцентом выступлений спикеров стали вопросы управления и реставрации памятников ЮНЕСКО, а также перспективы разработки туристских маршрутов по псковским храмам, вошедшим в Список Всемирного наследия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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