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Сегодня исполняется пять лет архиерейской хиротонии митрополита Тихона

Пять лет назад, 24 октября 2015 года, в день празднования Собора оптинских старцев, в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино, была совершена хиротония архимандрита Тихона (Шевкунова) во епископа Егорьевского, викария святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

По окончании литургии Патриарх Кирилл обратился к епископу Егорьевскому Тихону со словом напутствия и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.

Хиротония (др.-греч. χειρο-τονία — «голосование поднятием рук», от др.-греч. χείρ — «рука» + др.-греч. τονόω — «придавать силу») — в православном представлении — посвящение человека, наделяющее его благодатными дарами Святого Духа, дающими власть (право) совершать таинства и обряды.