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Финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» встретились с митрополитом Тихоном

Фото здесь и далее: https://vk.com/mitropolit_tikhon

Сегодня, 27 октября, на площадке финала конкурса «Лидеры России. Политика» прошла встреча участников с председателем Патриаршего совета по культуре, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Как сообщается на официальной странице владыки во ВКонтакте, в ходе беседы был затронут ряд важных вопросов истории и современности России, обсуждался опыт развития страны в различные периоды.

Поднятые владыкой Тихоном темы вызвали искренний интерес финалистов. По завершении выступления глава Псковской митрополии ответил на вопросы участников финала.