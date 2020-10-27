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В Пскове наградили победителя регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Фото: пресс-служба Псковской епархии

На минувшей неделе в храме Димитрия Мироточивого Солунского города Пскова состоялось награждение победителя I регионального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Обладательницей гран-при конкурса стала педагог воскресной школы Анастасия Иванова, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

С победой преподавателя поздравил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова.

Награждая победительницу, отец Роман обратил внимание на название конкурса и его смысл: «Учительство – подвиг возрастания человека к Божественному достоинству». Также отец Роман отметил, что впервые за время существования конкурса в Псковской митрополии участие приняла воскресная школа и заняла гран-при регионального этапа конкурса.

По словам Анастасии Ивановой, она продолжит работу над проектом, обогащая его методическими разработками и используя их на занятиях с воспитанниками воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского.