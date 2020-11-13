В Псковской епархии стартовал проект «Школа волонтеров наследия»

Фото: пресс-служба Псковской епархии
В понедельник в Пскове на базе Псковского епархиального управления состоялось первое занятие «Школы волонтеров наследия».
Проект осуществляется Псковской епархией при поддержке министерства культуры России, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковского государственного университета.
Участниками проекта стали студенты Псковского государственного университета, участники приходских добровольческих организаций, а также волонтеры из города Пскова и области. Преподавателями школы стали профессора ПсковГУ, сотрудники Псковского музея-заповедника, специалисты в области реставрации памятников каменного зодчества.