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В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места

В сфере туризма и паломнической деятельности необходимо выработать единые методики организации и проведения экскурсий на памятниках церковного зодчества, считает председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе I Всероссийского форума православных экскурсоводов «Объекты культурного наследия Русской православной церкви. Миссия экскурсовода», проходящего в Общественной палате, предложил создать рабочую группу по данному вопросу, в которую войдут представители экскурсионного и музейного сообщества. В задачу группы будет входить разработка пособия по проведению экскурсий на памятниках церковного зодчества, передает РАПСИ.

Программа форума включает телелекции церковных и светских специалистов: культурологов, искусствоведов, историков, библиотекарей, руководителей паломнических и экскурсионных служб, экспертов по древнерусскому зодчеству и изобразительному искусству, миссионеров, катехизаторов, работников туристической отрасли, экскурсоводов, лингвистов, публицистов и научных сотрудников ведущих отечественных учреждений.

Митрополит также отметил, что Всероссийский форум «направлен на то, чтобы обсудить возможности музейного сообщества, сообщества экскурсоводов в более углубленном катехизическом осмыслении тех храмов, монастырей, памятников, шедевров, искусства и необычайно важных для Русской православной церкви, для нашей страны местах, которые несут не только поразительную историю, но и важнейшие смыслы». «Эти смыслы мы должны постараться донести до тех, кто приходит на наши экскурсии», – сказал он.