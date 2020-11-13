←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Новости епархии 13.11.2020 06:570 В Пскове наградили победителя регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 24.11.2020 11:442 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места 23.11.2020 19:140 Панихида по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе прошла в псковском храме 20.11.2020 13:263 Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 18.11.2020 10:580 Вадим Нэдик стал гостем «Школы волонтеров наследия» 17.11.2020 18:490 В Псковской епархии стартовал проект «Школа волонтеров наследия»
Церковь / Новости епархии

В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места

24.11.2020 11:44|ПсковКомментариев: 2

В сфере туризма и паломнической деятельности необходимо выработать единые методики организации и проведения экскурсий на памятниках церковного зодчества, считает председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе I Всероссийского форума православных экскурсоводов «Объекты культурного наследия Русской православной церкви. Миссия экскурсовода», проходящего в Общественной палате, предложил создать рабочую группу по данному вопросу, в которую войдут представители экскурсионного и музейного сообщества. В задачу группы будет входить разработка пособия по проведению экскурсий на памятниках церковного зодчества, передает РАПСИ.

Программа форума включает телелекции церковных и светских специалистов: культурологов, искусствоведов, историков, библиотекарей, руководителей паломнических и экскурсионных служб, экспертов по древнерусскому зодчеству и изобразительному искусству, миссионеров, катехизаторов, работников туристической отрасли, экскурсоводов, лингвистов, публицистов и научных сотрудников ведущих отечественных учреждений.

Митрополит также отметил, что Всероссийский форум «направлен на то, чтобы обсудить возможности музейного сообщества, сообщества экскурсоводов в более углубленном катехизическом осмыслении тех храмов, монастырей, памятников, шедевров, искусства и необычайно важных для Русской православной церкви, для нашей страны местах, которые несут не только поразительную историю, но и важнейшие смыслы». «Эти смыслы мы должны постараться донести до тех, кто приходит на наши экскурсии», – сказал он.

Теги: #экскурсии #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
24.11.2020, 11:442 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места 24.11.2020, 10:583 Войти в историю 24.11.2020, 10:512 Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов 24.11.2020, 09:421 При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной
23.11.2020, 19:140 Панихида по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе прошла в псковском храме 23.11.2020, 13:040 Сбор новогодних подарков для псковичей объявила служба помощи «Белый цветок» 23.11.2020, 12:430 Известный реставратор-уроженец Пскова станет героем Александро-Невских бесед 23.11.2020, 09:382 Участники «Школы волонтеров наследия» посетили Псково-Печерский монастырь
20.11.2020, 13:263 Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 19.11.2020, 17:270 Личности старшего сына Пушкина будет посвящена встреча в храме Александра Невского 19.11.2020, 15:370 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 19.11.2020, 14:552 Я б в реставраторы пошел...
19.11.2020, 08:210 Известный иконописец Александр Солдатов: Будущее – за провинцией 18.11.2020, 10:580 Вадим Нэдик стал гостем «Школы волонтеров наследия» 17.11.2020, 18:490 В Псковской епархии стартовал проект «Школа волонтеров наследия» 17.11.2020, 11:130 Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным
17.11.2020, 10:020 Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове 16.11.2020, 10:550 Новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 13.11.2020, 09:340 Истории храма Иоанна Богослова посвятят встречу в Пскове 13.11.2020, 06:570 В Пскове наградили победителя регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»
12.11.2020, 10:560 «Монахини»: издательство «Вольный странник» выпустило новинку 12.11.2020, 10:041 Псковичей приглашают в паломническую поездку в Никандрову пустынь 11.11.2020, 17:090 Больше музыки  11.11.2020, 16:300 У храма Александра Невского в Пскове освятили новый поклонный крест
11.11.2020, 15:564 Благотворительная раздача хлеба нуждающимся пройдет в Пскове 11.11.2020, 08:380 Престольный праздник отметит храм Космы и Дамиана с Гремячей горы 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря 09.11.2020, 19:570 Об иконостасе Троицкого собора расскажут в рамках «Вечеров на Печерском подворье»
05.11.2020, 16:310 Псковская молодежь создала ролик о храме из списка ЮНЕСКО. ВИДЕО 05.11.2020, 11:100 Храм Димитрия Солунского приглашает псковичей на престольный праздник 04.11.2020, 18:230 12 юных псковичей стали победителями регионального этапа конкурса  «Красота Божьего мира» 04.11.2020, 16:010 Беседы при храме Александра Невского переходят в онлайн-режим
04.11.2020, 12:310 Псков в Петербурге: Андрей Лебедев рассказал о своих работах на выставке «Собор церковного искусства» 04.11.2020, 08:500 Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери 03.11.2020, 23:151 Митрополит Тихон прокомментировал слухи о скором переводе в Санкт-Петербург 03.11.2020, 14:240 «Словарь иконописца» представят псковичам в рамках «Ночи искусств»
03.11.2020, 11:370 Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник» 30.10.2020, 20:088 Митрополит Тихон позвонил Братчикову с вопросом, будут ли 16-этажные дома на месте стадиона «Электрон» 30.10.2020, 19:210 Организовать постоянную выставку-продажу псковского церковного искусства предложил митрополит Тихон 30.10.2020, 11:390 Митрополит Тихон посетит форум церковного искусства в Пскове
30.10.2020, 08:520 Псковские музыканты проведут онлайн-концерт «Антихеллоуин» 31 октября 29.10.2020, 19:370 Фильм-проповедь: в Пскове и Печорах организован показ уникальной кинокартины 29.10.2020, 13:370 В Печорах продлили выставку, посвященную старцу Иоанну (Крестьянкину) 29.10.2020, 11:440 В псковском морском храме возобновляются регулярные богослужения
29.10.2020, 10:140 Панихиду по жертвам советских репрессий отслужат в Пскове 30 октября 29.10.2020, 09:250 Митрополит Тихон принял участие в заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству 29.10.2020, 07:020 Псковичам расскажут о чудотворном образе Богородицы, хранящемся в Троицком соборе 28.10.2020, 15:260 В Пскове возобновляются встречи, на которых можно задать «неудобные вопросы священнику»
28.10.2020, 13:190 Схимонахиня Снетогорского монастыря стала героиней новой серии проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 27.10.2020, 17:030 Финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» встретились с митрополитом Тихоном 27.10.2020, 12:020 В кинотеатре «Победа» покажут фильм о старце афонского монастыря 27.10.2020, 11:232 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст бесплатные концерты
27.10.2020, 11:100 Псковичей приглашают на престольный праздник в Доможирку 26.10.2020, 15:520 Форум иконописцев состоится в рамках проекта «Собор церковного искусства» в Пскове 26.10.2020, 11:570 В Печорах состоится повторный показ фильма о буднях древнего монастыря 26.10.2020, 10:510 Рясу Иоанна Кронштадтского вынесут из алтаря храма Александра Невского для поклонения
24.10.2020, 18:230 Наш Невский: как Псков начал отмечать 800-летие легендарного князя 24.10.2020, 10:000 Сегодня исполняется пять лет архиерейской хиротонии митрополита Тихона 23.10.2020, 22:270 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в конференции, посвященной объектам культурного наследия 21.10.2020, 23:020 Митрополит Тихон принял участие в заседании по подготовке 800-летия Александра Невского
21.10.2020, 09:020 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе 21.10.2020, 07:340 Об архитектуре храма Александра Невского расскажут псковичам 20.10.2020, 21:341 Митрополит Тихон прокомментировал совершение «старообрядческой» литургии 20.10.2020, 12:531 Службу помощи нуждающимся создали при подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове
20.10.2020, 12:010 Епархия приглашает пожилых псковичей стать участниками проекта «Нет лет…» 20.10.2020, 07:300 Сегодня празднуется память иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 19.10.2020, 23:190 Проект «Несвятые святые – наши дни» опубликовал онлайн-экскурсию по кельям печерских старцев. ВИДЕО 16.10.2020, 22:350 «Мы находимся перед "ящиком Пандоры"»: митрополит Тихон о новейших биотехнологиях
16.10.2020, 21:250 Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19 15.10.2020, 23:132 В Пскове на выставке церковного искусства представлена редкая книга ручной работы 15.10.2020, 15:020 Псковичей приглашают на онлайн-лекции «Православие и христианство в мировой литературе» 15.10.2020, 09:370 Архиерейскую литургию древнерусским чином совершил митрополит Тихон в Пскове
15.10.2020, 09:340 Псковская школа: что увидели первые гости выставки современного церковного искусства в Палатах Постниковых 14.10.2020, 16:310 «Покровский торг» в Пскове отменили в связи с карантинными ограничениями 14.10.2020, 14:010 Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки современного церковного искусства 14.10.2020, 08:340 Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru