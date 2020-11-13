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Книга «Несвятые святые» вошла в число самых продаваемых книг десятилетия по версии Ozon

Книга митрополита Псковского и Порховского Тихона «Несвятые святые» вошла в число самых продаваемых книг десятилетия по версии интернет-магазина Ozon, сообщает сайт РБК.

Как отмечает издание, «Ozon отметил книгу митрополита Тихона Шевкунова «Несвятые святые», которая продержалась на первой строчке топа 14 месяцев». Бестселлер был издан в конце ноября 2011 года, и уже через месяц поднялся в топ продаж, где и продержался до марта 2013 года.

По сообщению ТАСС, в начале 2019 года суммарный тираж книги превысил 3 000 000 экземпляров. Книга была переведена на 13 иностранных языков.