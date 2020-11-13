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Провокационный пост телеграм-канала о митрополите Тихоне прокомментировали в Псковской епархии

Во вторник, 1 декабря, в телеграм-канале «Церквач» было опубликовано сообщение, в котором освещалась история о том, как певчий из Москвы, некий Александр Камышинцев, написал письмо митрополиту Псковскому и Порховскому с просьбой помочь ему с работой. По версии ТГ-канала, митрополит Тихон даже не удостоил ответа простого человека.

Псковская Лента Новостей отправила в адрес Псковской епархии официальный запрос по этому факту. «Упоминаемое Вами заказное письмо было получено канцелярией Псковского епархиального управления в понедельник 30 ноября с.г., - ответили нам. - Публикация телеграм-канала «Церквач» вышла во вторник 1 декабря утром. Таким образом, между получением письма и претензией по поводу отсутствия на него ответа прошел один рабочий день. Предоставляем Вам самому дать оценку претензиям, выдвинутым в публикации. Ответ господин Александр Камышинцев получит в установленном порядке».

Кроме того, в ответе на запрос за подписью секретаря Псковской епархии, протоиерея Андрея Вахрушева, отмечено: «Не исключаю, что примерно подобная ситуация и с претензиями, выдвинутыми в публикации на телеграм-канале по отношению к другим архиереям».