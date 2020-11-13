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Сегодня православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – один из Двунадесятых (двенадцати главных церковных) праздников, связанных непосредственно с жизнью Господа Иисуса Христа и Божией Матери. Дата этого праздника неизменна - 4 декабря по новому стилю (21 ноября по церковному календарю).

В основе праздника лежит церковное предание, согласно которому родители Девы Марии Иоаким и Анна из Назарета дали обет посвятить своего ребенка служению Господу. Когда Деве Марии исполнилось три года, ее торжественно привели в Иерусалимский храм. Трехлетняя девочка с легкостью самостоятельно взошла по ведшей ко входу высокой лестнице из пятнадцати ступеней, а потом первосвященник ко всеобщему удивлению ввел ее в Святая святых - место в храме, в которое запрещен вход прихожанам, а самому первосвященнику - открыт только раз в год. Дева Мария жила в храме вплоть до совершеннолетия, проводя в молитве почти все свое время.

В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи. С IX столетия праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.

Введение во храм по православной традиции отмечается шесть дней: этот период включает сам праздник, предшествующий ему день предпразднства и четыре дня попразднества. Введение предшествует Рождеству Христову, поэтому начиная с этого дня в церквях начинают петь «Христос рождается, славите». Священнослужители в это время облачаются в синие или голубые и белые одежды. Христианские храмы, освященные в честь праздника, называют Введенскими.

Праздник Введения - один из дней, когда соблюдающим Рождественский пост по монашескому уставу разрешаются небольшие послабления - в частности, употребление в пищу рыбы и икры.

Добавим, что в день Введения во храм Пресвятой Богородицы в 1917 году состоялась также интронизация Патриарха Московского и Всея Руси Тихона, который стал первым патриархом Русской Церкви после завершения периода в ее истории, когда высшей властью в ней обладал Святейший правительствующий синод.