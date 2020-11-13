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Митрополит Тихон вручил Патриаршие награды

3 декабря, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил духовнику Псковской епархии митрофорному протоиерею Михаилу Мельнику награды Русской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, в связи с 50-летием служения в священном сане и усердными трудами на благо Церкви Христовой настоятель храма Воскресения Христова в Орлецах протоиерей Михаил Мельник был удостоен права ношения второго наперсного креста с украшениями и ордена преподобного Серафима Саровского.