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Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. ВИДЕО

04.12.2020 10:00|ПсковКомментариев: 0

Фото: https://vk.com/ppmonastery

Псковская Лента Новостей продолжает видеотрансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн вы можете присоединиться к Всенощному бдению в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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